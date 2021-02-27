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Общество

Жители г.о Навашинский подали четыре заявки в рамках проекта "Вам решать!"

05 марта 2021 10:52  [35] Общество
Проект благоустройства спортивно-игровой площадки

Проект благоустройства спортивно-игровой площадки

Фото: пресс-служба правительства региона

Жители городского округа Навашинский подали четыре заявки на рассмотрение конкурсной комиссии проекта "Вам решать!". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 3 марта участники инициативной группы провели обсуждение проекта по благоустройству универсальной спортивно-игровой площадки.

Идея жителей выдвинута для участия в конкурсном отборе по проекту "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ). В обсуждении приняли участие глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева и ее заместить Ольга Мамонова.

По словам Татьяны Берсеневой, городской округ с 2014 года принимает активное участие в программе поддержки местных инициатив. Программа дала возможность оперативно решать вопросы местного значения.

"Благодаря участию в программе нам удалось отремонтировать дома культуры и благоустроить универсальную спортивно-игровую площадку в селе Большое Окулово, построить детские площадки в деревне Салавирь и селе Поздняково. Также по инициативе жителей было заасфальтировано восемь автомобильных дорог местного значения, благоустроено шесть сельских кладбищ, выполнено благоустройство общественных пространств в Навашине", - отметила она.

Реализация проекта по благоустройству универсальной спортивно-игровой площадки в рамках "Вам решать!" предполагает установку резинового покрытия, комплектов оборудования для баскетбола и мини-футбола, для занятия силовыми видами спорта, а также модернизацию уличного освещения. Предполагаемая сумма проекта - 2 млн рублей. По окончании обсуждения единогласно было вынесено решение о направлении инициативы для участия в проекте.

Кроме того, от инициативных групп г.о. Навашинский на конкурсный отбор представлены еще три заявки - "Благоустройство Натальинского кладбища", "Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирсановой г. Навашино" и "Ремонт дороги общего пользования ул. Урицкого села Большое Окулово".

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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