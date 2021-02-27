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Бизнес

Более 300 проектов помогли реализовать инвестиционные уполномоченные в Нижегородской области в 2020 году

05 марта 2021 11:59  [53] Бизнес

Более 300 проектов помогли реализовать инвестиционные уполномоченные в Нижегородской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, более инвестиционные уполномоченные, представляющие муниципальные образования Нижегородской области, работают с бизнесом непосредственно на местах

"Они ежедневно помогают не только крупным инвесторам, но и представителям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям: их в районах области большинство, и они серьезно пострадали от ограничений из-за пандемии", - сказал губернатор Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе работают 82 инвестиционных уполномоченных. Среди них представители муниципалитетов, территориальных управлений федеральных органов власти, органов исполнительной власти региона.

Также инвестиционными уполномоченными выступают представители ресурсоснабжающих организаций: ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", филиал ПАО "Федеральная сетевая компания", АО "Теплоэнерго", что позволяет максимально эффективно решать, в частности, технические вопросы, связанные с подведением инженерных коммуникаций.

Координирующую функцию по взаимодействию с инвеступолномоченными осуществляет Корпорация развития Нижегородской области.

Напомним, что институт инвестиционных уполномоченных учрежден распоряжением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2019 году для максимального вовлечения различных организаций в инвестиционный процесс и привлечения их к решению вопросов в рамках реализации инвестиционных проектов.

Актуальный перечень инвестиционных уполномоченных размещен на инвестиционном портале Нижегородской области.

Также на инвестпортале Нижегородской области опубликована инвестиционная карта региона. Она представляет собой единую базу инвестиционных площадок, которых на сегодняшний день в регионе более 600. В их число входят преференциальные территории, такие, как ОЭЗ и ТОСЭР. Недавно карта получила глобальное обновление.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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