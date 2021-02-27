Мастер-класс для детей с ограничениями по здоровью прошел в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" Общество

Фото: пресс-служба НРО партии

Мастер-класс для детей с ограничениями по здоровью прошел в рамках проекта "Единая страна – доступная среда". Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единая Россия".

Согласно информации, в центре дополнительного образования "Диво" для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей прошли развивающие занятия со специалистами.

Социально-досуговое мероприятие "Весенний калейдоскоп" было организовано в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" по инициативе регионального координатора проекта Ольги Никитиной.

В "Весеннем калейдоскопе" приняли участие пятнадцать детей с ОВЗ от 3 до 8 лет .

Педагоги центра провели с ними веселую разминку, после которой стартовал мастер-класс по физическому развитию: хождение по канату, преодоление различных препятствий, наклоны и приседания.

Следующим этапом стал мастер-класс по психологическому развитию, на котором профессионалы показали родителям различные методики занятий с детьми в домашних условиях. Также во время мероприятия можно было пройти бесплатную консультацию у специалистов центра: логопеда, дефектолога и психолога. Кроме того, родителям показали логопедический зондовый массаж и аудио-тренировки по методу Томатиса.

Завершился "Весенний калейдоскоп" еще одним мастер-классом по изготовлению поздравительных открыток к 8 Марта, которые дети потом подарили мамам вместе с букетами тюльпанов.

"Психологические и физические занятия являются важнейшими аспектами реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Без сомнения, родители сегодня получили новый опыт и ценные советы от педагогов, а ребятишки с удовольствием поучаствовали в мастер-классах. Уверена, что следующие встречи получатся не менее интересными и плодотворными", - сказала по итогам мероприятия Ольга Никитина.