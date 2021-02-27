"Этот день - дань уважения каждой женщине в мире", - Наталья Назарова Общество

Наталья Назарова

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Наталья Назарова поздравила нижегородок с 8 марта.

"Уважаемые жительницы Нижегородской области, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! 8 Марта - это не просто первый весенний праздник", - говорится в поздравлении.

"С именем женщины входят в мир добро и справедливость, нежность и любовь, красота и верность. Этот день - дань уважения каждой женщине в мире: сильной и целеустремленной, умеющей справляться с тысячей дел одновременно", - продолжила Наталья Назарова.

"Пусть наступившая весна принесет в вашу жизнь добрые перемены, наполнит новой жизненной энергией и подарит множество творческих идей, планов и замыслов. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости, красоты и света на долгие годы!", - подытожила депутат.