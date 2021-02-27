Нижегородский и Западно-Сибирский НОЦ подписали соглашение о сотрудничестве Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Нижегородский и Западно-Сибирский НОЦ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, представители научно-образовательного центра региона во главе с заместителем губернатора Андреем Саносяном посетили Тюмень 5 марта.

В рамках поездки им представили проекты Западно-Сибирского НОЦ, связанные с нанотехнологиями, экологией, климатом и другими направлениями деятельности. Также стороны обменялись опытом по системе управления.

На расширенном совещании обсудили роль автономных некоммерческих организаций и центров развития компетенций в деятельности НОЦ, а также кластерную интеграцию и индустриальное партнёрство.

Между центрами было заключено соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает развитие двусторонних связей и обмен опытом в реализации научно-внедренческих и исследовательских проектов, а также проведение различных мероприятий.

По словам Андрея Саносяна, сотрудничество научно-образовательных центров является важным шагом для инновационного развития не только регионов, но и страны в целом.

"Научно-образовательные центры обеспечивают качественное взаимодействие бизнеса с образовательными и научными структурами, поэтому их совместная работа существенно расширяет возможности для участников и партнёров", - прокомментировал он.

Нижегородский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры открылись в 2019 году одними из первых в РФ. Они были созданы в соответствии с национальным проектом "Наука". Сейчас в стране действуют 10 НОЦ.

Напомним, 2021 год по решению президента РФ Владимира Путина признан Годом науки и технологий.