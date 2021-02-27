Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2021 10:54  [76] Нижегородский и Западно-Сибирский НОЦ подписали соглашение о сотрудничестве
06 марта 2021 09:54  [92] Акция "Сообщи, где торгуют смертью" пройдёт в Нижегородской области
06 марта 2021 00:01  [228] Масленичная неделя: ежедневные традиции, обряды и приметы
05 марта 2021 20:43  [461] Нижний сегодня: главные события дня
05 марта 2021 19:58  [4339] Обобщение: Весна встречает нижегородцев снятием ряда ограничений по коронавирусу
05 марта 2021 19:15  [341] Официальные публичные мероприятия в Нижегородской области теперь можно проводить очно
05 марта 2021 19:00  [234] Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 28 марта
05 марта 2021 18:33  [214] Нижегородцам предложат проголосовать за 133 территории для благоустройства в 2022 году
05 марта 2021 18:24  [312] Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе
05 марта 2021 18:05  [294] Почти 40 протоколов составил Роспотребнадзор из-за проблем в нижегородских новостройках
Общество

Нижегородский и Западно-Сибирский НОЦ подписали соглашение о сотрудничестве

06 марта 2021 10:54  [76] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Нижегородский и Западно-Сибирский НОЦ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, представители научно-образовательного центра региона во главе с заместителем губернатора Андреем Саносяном посетили Тюмень 5 марта.

В рамках поездки им представили проекты Западно-Сибирского НОЦ, связанные с нанотехнологиями, экологией, климатом и другими направлениями деятельности. Также стороны обменялись опытом по системе управления.

На расширенном совещании обсудили роль автономных некоммерческих организаций и центров развития компетенций в деятельности НОЦ, а также кластерную интеграцию и индустриальное партнёрство.

Между центрами было заключено соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает развитие двусторонних связей и обмен опытом в реализации научно-внедренческих и исследовательских проектов, а также проведение различных мероприятий.

По словам Андрея Саносяна, сотрудничество научно-образовательных центров является важным шагом для инновационного развития не только регионов, но и страны в целом.

"Научно-образовательные центры обеспечивают качественное взаимодействие бизнеса с образовательными и научными структурами, поэтому их совместная работа существенно расширяет возможности для участников и партнёров", - прокомментировал он.

Нижегородский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры открылись в 2019 году одними из первых в РФ. Они были созданы в соответствии с национальным проектом "Наука". Сейчас в стране действуют 10 НОЦ.

Напомним, 2021 год по решению президента РФ Владимира Путина признан Годом науки и технологий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph