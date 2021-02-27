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Происшествия

Нижегородка обвиняется в убийстве супруга в ходе очередной ссоры

09 марта 2021 12:50  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородка обвиняется в убийстве супруга в ходе очередной ссоры. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 43-летней женщины следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи полагают, что 6 марта 2021 года обвиняемая находилась вместе с мужем по месту жительства по ул. Чукотская (Советский район).

В ходе очередной семейной ссоры женщина не выдержала и схватила нож, ударив своего мужа в область грудной клетки. Мужчина скончался от полученных ранений.

Женщина признала свою вину. Она уже заключена под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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