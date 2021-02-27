Фото:
Нижегородка обвиняется в убийстве супруга в ходе очередной ссоры. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в отношении 43-летней женщины следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Следователи полагают, что 6 марта 2021 года обвиняемая находилась вместе с мужем по месту жительства по ул. Чукотская (Советский район).
В ходе очередной семейной ссоры женщина не выдержала и схватила нож, ударив своего мужа в область грудной клетки. Мужчина скончался от полученных ранений.
Женщина признала свою вину. Она уже заключена под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+