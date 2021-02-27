Разнорабочий получил перелом черепа при погрузке мусора в Уренском районе

Разнорабочий в Уренском районе получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом черепа при погрузке мусора. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда Нижегородской области.
Несчастный случай произошел днем 4 марта в процессе уборки контейнерных баков между улицами 2-я Железнодорожная и Нагорная в п. Уста. Сообщается, что 50-летний разнорабочий ООО "Мехуборка регионы" пострадал от мусоровоза.
Мужчина доставлен в Шахунскую центральную районную больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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