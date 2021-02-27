Разнорабочий получил перелом черепа при погрузке мусора в Уренском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разнорабочий в Уренском районе получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом черепа при погрузке мусора. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда Нижегородской области.

Несчастный случай произошел днем 4 марта в процессе уборки контейнерных баков между улицами 2-я Железнодорожная и Нагорная в п. Уста. Сообщается, что 50-летний разнорабочий ООО "Мехуборка регионы" пострадал от мусоровоза.

Мужчина доставлен в Шахунскую центральную районную больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Обстоятельства происшествия уточняются.