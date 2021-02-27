Представитель СК "Знамя" Максим Петров стал третьим на юниорском первенстве РФ по фехтованию Спорт

Максим Петров Фото: АПЗ

Представитель СК "Знамя" АО "АПЗ" Максим Петров взял бронзу на юниорском первенстве России по фехтованию на шпагах. Об этом сообщает Федерация фехтования РФ.

Соревнования прошли в городе Выборге Ленинградской области 9 марта. Личное первенство оспаривали 199 участников со всей России. Представитель СК "Знамя" АО "АПЗ" Максим Петров успешно дошел до 1/4, на этой стадии он был самым молодым из претендующих на место на пьедестале.

"К сожалению, в поединке за выход в полуфинал Максим уступил более опытному сопернику из Москвы. В итоге – бронза", - говорится в сообщении.

Подготовил спортсмена из Арзамаса тренер высшей категории Александр Фомичёв.

"Мы рады, что в сложной конкуренции удалось показать такой результат. В первенстве России состязались 200 юниоров. Максим порадовал - взял бронзу и выполнил норматив мастера спорта", - прокомментировал тренер.