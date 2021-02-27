ЕРКЦ рекомендует жителям оплачивать квитанции онлайн

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует жителям Дзержинска и Кстова пользоваться онлайн-сервисами по оплате отопления и горячей воды.
Как сообщает пресс-служба компании, дистанционные сервисы позволяют решить практически все коммунальные вопросы без личного обращения в офисы компании.
Оплатить без комиссии отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ на сайте www.erkc-dzr.ru можно:
1. Через Личный кабинет, в разделе "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".
2. Через сервис "Оплатить онлайн", в разделе "Оплата без регистрации (без комиссии)".
На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".
Кроме этого, заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске можно в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д.10 А), в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д.11, ул. Пушкинская, д.16 и ул. Терешковой, д.24, а также в пункте приема платежей компании в ТД "Меркурий".
В Кстове жители могут оплатить отопление и горячую воду без комиссии в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19), а также в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д.22 Б).
Оплачивать отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ рекомендуется до 25 числа включительно. В данном случае платеж будет учтен при формировании следующего платежного документа, пени не будут начисляться, и право на получение единовременной денежной компенсации сохранится.
"Компания напоминает, что начисление пеней за просрочку платежа за отопление и горячую воду возобновлено с 1 января 2021 года. Пени включаются в общую сумму к оплате наряду с начислениями за текущий месяц и задолженностью за вышеуказанные коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Задать вопрос специалистам компании можно по телефону Контакт-центра 8 (800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08-00 до 20-00, а также на сайте ЕРКЦ в разделе "Обратная связь".
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