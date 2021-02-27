Нижегородцы смогут списать пени за холодную воду и водоотведение до конца июня Общество

Нижегородский водоканал продлевает действие акции "Прощайте, пени" до 30 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба компании, во время действия акции жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут оплатить имеющуюся у них задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения без пеней. Акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе.

"Решение о продлении акции было принято в связи с тем, что пандемия негативно отразилась на платежеспособности нижегородцев", - говорит директор по работе с абонентами Николай Смирнов.

"Списание пеней значительно облегчает финансовую нагрузку на тех жителей, у которых были серьезные задолженности. Поэтому акция востребована: в ней уже приняли участие почти 500 человек, которые оплатили более 5 миллионов рублей долгов. При этом было списано около 4 миллионов рублей пеней", - добавил он.

Для участия в акции необходимо:

- оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без суммы пеней до 30 июня 2021 года;

- направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru, либо через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала, либо Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а, либо обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года.

С подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала в разделе "Абонентам".