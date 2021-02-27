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Общество

Более 100 человек участвовали в публичных слушаниях по изменения в Устав Нижнего Новгорода

11 марта 2021 18:13  [64] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Публичные слушания по внесению изменений в Устав города прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В них приняли участие 112 человек, из них 91 – в режиме видео-конференц-связи. Сегодня до 23:59 они смогут оставить свои предложения по теме слушаний на сайте.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев пояснил, что публичные слушания проводились в связи с необходимостью приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

Основным вопросом для обсуждения был порядок реализации проектов инициативного бюджетирования. 

Ранее Гордума по предложению главы города Юрия Шалабаева приняла муниципальные правовые акты, касающиеся участия граждан в формировании городского бюджета. Согласно утвержденному принципу, финансирование закладывается на конкурсной основе по предложениям жителей.

"Важнейшие изменения связаны с механизмом реализации инициативных проектов. Нижний Новгород уже участвует в региональном проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!", в рамках которого город может получить из областного бюджета значительные средства в размере 160 млн рублей на воплощение инициатив самих жителей. Уже определен объем финансирования, ведется подготовительная работа, создается правовая база, поэтому в Устав города Нижнего Новгорода предлагается внести соответствующие правила, определяющие реализацию инициативных проектов", - сказал Олег Лавричев.

По его словам, реализация инициативных проектов дает горожанам возможность получить бюджетное финансирование на решение актуальных проблем территорий, связанных с благоустройством, организацией мест спортивного и культурного досуга, детских площадок, ремонтом дорог.

Кроме того, в Уставе города предлагается закрепить право граждан собирать собрания, конференции, чтобы выбирать объекты для благоустройства и направлять свои инициативы в администрацию города для участия в голосовании. В собраниях и конференциях теперь смогут участвовать жители, достигшие 16 лет, что позволит и молодежи участвовать в принятии решений. Также на собраниях и конференциях жители смогут определять прядок своего личного участия в проектах – вложиться можно финансово или своим трудом.

Среди других изменений в Устав – предоставление органам местного самоуправления города права на осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного и наркологического опьянения, а также на предоставление квартир участковым на период замещения должности. 

Кроме того изменения, направлены на привлечение жителей к участию в общественных обсуждениях по определению границ, прилегающих к жилым домам территорий, где запрещается продажа алкогольной продукции. Теперь местные жители на общественных слушаниях смогут решать, давать ли такое право заведениям общепита или нет.

Итоговый протокол и все поступившие от жителей предложения будут учтены при рассмотрении проекта решения о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода на заседании Гордумы.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что более полусотни инициатив жителей Нижнего Новгорода претендуют на конкурсный отбор регионального проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". Участие принимают все восемь районов города. Большинство народных инициатив касается ремонта дорог, а также строительства детских игровых и спортивных площадок.

Напомним, с 15 февраля по 15 марта жители Нижегородской области могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Все заявки разделены на 8 категорий: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт - для всех!", "Все лучшее — детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива". На эти цели в областном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городская дума Общественные слушания
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