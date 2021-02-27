Ворота упали на грузчика химпредприятия в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ворота упали на грузчика ООО "Синтез ОКА" в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 9 марта в 08:30 грузчик участка погрузочно-разгрузочных работ открывал ворота снаружи помещения, одна створка покосилась, слетела с петель и упала на него.

В результате инцидента 21-летний молодой человек получил тяжелую травму в виде переломов позвоночника. Травмированный работник доставлен в больницу Дезржинска.

Госинспекция труда в регионе в настоящее время расследует данный несчастный случай, а также устанавливает причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что ковш экскаватора упал на ногу рабочего в Нижнем Новгороде.