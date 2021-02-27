Ворота упали на грузчика химпредприятия в Дзержинске

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Ворота упали на грузчика ООО "Синтез ОКА" в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
Согласно информации, 9 марта в 08:30 грузчик участка погрузочно-разгрузочных работ открывал ворота снаружи помещения, одна створка покосилась, слетела с петель и упала на него.
В результате инцидента 21-летний молодой человек получил тяжелую травму в виде переломов позвоночника. Травмированный работник доставлен в больницу Дезржинска.
Госинспекция труда в регионе в настоящее время расследует данный несчастный случай, а также устанавливает причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что ковш экскаватора упал на ногу рабочего в Нижнем Новгороде.
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