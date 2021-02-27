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Спорт

Компания "Лукойл" подарила форму хоккеистам из Кстова

12 марта 2021 13:55  [138] Спорт

Фото: пресс-служба компании

Компания "Лукойл" подарила форму хоккеистам из Кстова. Об этом сообщает ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Согласно информации, 9 марта в ФОКе "Волжский берег" города Кстово состоялось торжественное вручение формы для хоккейной команды "Кстово", приобретенной при поддержке компании "Лукойл".

"Теперь мужской состав ХК "Кстово" будет отличаться не только на ледовой арене. Все игроки и тренерский состав получили от компании фирменные спортивные костюмы", - говорится в сообщении.

По словам директора хоккейного клуба Алексея Федорова, коллективу особенно приятно чувствовать поддержку не только болельщиков, но и компании "Лукойл".

"Спасибо большое генеральному директору ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрею Богданову и его заместителю, депутату Заксобрания Нижегородской области Антону Гребеню за такой подарок", - сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне команда ХК "Кстово" выиграла чемпионат Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги, а новые спортивные костюмы стали для участников ХК отличным подарком.

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Теги:
ЛУКОЙЛ Хоккей
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