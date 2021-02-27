90-летие ГТО отметили в Нижегородской области Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

90-летие ГТО отметили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, накануне - 11 марта в регионе отметили 90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 38,737 тысяч нижегородцев сейчас являются обладателями этих знаков отличия. В частности, у 16,146 тысяч человек - золотые знаки отличия, у 14,058 тысяч - серебряные, у 8,533 тысяч – бронзовые.

В регионе в настоящее время действует 58 центров тестирования, где каждый может получить исчерпывающую информацию о движении ГТО, попробовать свои силы в выполнении заданий.

"Комплекс ГТО не просто вовлекает людей в спорт, он позволяет развивать спортивную инфраструктуру. В юбилей мне хочется поздравить всех обладателей знака ГТО и тех, кто вкладывает силы в возрождение движения", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что с 2019 года физкультурно-спортивный комплекс вошел в состав федерального проекта "Спорт – норма жизни!" нацпроекта "Демография". Благодаря этому у нас в регионе, например, за последние два года создано 29 малых спортивных площадок.

СПРАВКА:

Инициатором создания единого для всего государства физкультурного комплекса стал комсомол. Каждый, кто выполнил норматив, награждался специальным знаком. 11 марта 1931 года физкультурный комплекс был утвержден Всесоюзным советом физической культуры при Центральном исполнительном комитете СССР.

24 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о вводе в действие комплекса "Готов к труду и обороне" с 1 сентября того же года. Несмотря на изменения структуры самого комплекса и вида значков, одно осталось неизменным – поддержание у жителей страны спортивного духа и любви к физической культуре.