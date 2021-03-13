В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2021 14:21  [4] Нижегородцы смогут 18 марта через интернет пообщаться с центрами занятости
14 марта 2021 13:17  [121] Работы по вывозу снега с улиц продолжаются в Нижнем Новгороде
14 марта 2021 12:52  [176] Оперативный штаб опубликовал данные о заболевших COVID-19 нижегородцах на 14 марта
14 марта 2021 11:43  [273] Жители 54 домов Нижнего Новгорода остались без холодной воды 14 марта
13 марта 2021 14:17  [205] Доноры Нижегородской области поделились антиковидной плазмой
13 марта 2021 13:38  [342] Работы по вывозу снега продолжаются в разных районах Нижнего Новгорода
13 марта 2021 12:09  [662] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 13 марта
13 марта 2021 09:55  [512] Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменят 15 марта
12 марта 2021 19:30  [377] Нижний сегодня: главные события дня
12 марта 2021 18:39  [275] Агентство по сохранению ОКН создано в Нижегородской области
Общество

Работы по вывозу снега с улиц продолжаются в Нижнем Новгороде

14 марта 2021 13:17  [121] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по вывозу снега с улиц продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают районные администрации.

В частности, в Советском районе в ночь с 13 на 14 марта расчистка дорог от снега велась на улицах Малая Ямская, Высоковский проезд, Невзоровых, Полтавская, Дунаева, Малиновского, Тунгусская, Ванеева, Нартова, Медицинская, Головнина.

Также были расчищены проезды по ул. Чачиной и Тверскому проезду. Кроме того, приведены в нормативное состояние тротуары по ул. Студенческая, Малая Ямская, Полтавская и бульвар 60-летия Октября.

Для выполнения работ по вышеуказанным улицам были задействованы грейдеры, фронтальные погрузчики и самосвалы общим количеством 47 единиц. Кроме того, к работе в ночную смену были привлечены 37 дорожных служащих. За прошедшие сутки вывезено 2 945 кубометров снега.

Сегодня днем в Советском районе будут произведены работы в кварталах улиц Тунгусская, Дунаева (от ул. Ижорская до ул. Полтавская), Киевская, Генкиной (от ул. Полтавская до ул. Тунгусская, Горловская, Рукавишниковых, Заярская.

Также будут проводиться работы по вывозу снега по ул. Богородского, 3-й проезд и проспект Гагарина. Кроме того, согласно утверждённому графику, планируется расчистка заезда к домам № 73 и 75 по ул. Рыбинская.

В Приокском районе снегоуборочная техника работает на улицах Шапошникова, Тропинина и 40 лет Победы. К работе привлечено 42 единицы техники, а также 17 дорожных рабочих, дворники. За последние сутки в Приокском районе было вывезено 2 674 кубометров снега, использовано 35 тонн пескосоляной смеси.

В Московском районе коммунальные службы совместно с ДУКами и ТСЖ проводят комплексную уборку во дворах домов № 8, 10, 12 и 14 по улице Чаадаева. Дорожные предприятия выводят на работу 21 единицу техники, 30 рабочих. Домоуправляющие компании очищают дворы силами 217 дворников, работает 17 единиц техники, от ТСЖ – 85 дворников и шесть единиц техники. За прошедшие сутки с улиц и дворов района вывезли 1 254 куб метров снега.

На расчистку от снега улиц Ленинского района сегодня днём вышли 21 единица специализированной техники и 21 дорожный рабочий.

Работы по уборке снега будут осуществляться на следующих улицах: Июльских Дней, Переходникова, Героя Попова, Партизанская и дублёр проспекта Ленина. С начала зимнего сезона с улиц района вывезено около 74 тысяч кубометров снега. Для предотвращения наледи на дорогах и пешеходных тротуарах используются противогололедные материалы.

Коммунальные службы Сормовского района в ночь на 14 марта вывозили снег из частного сектора - на улицах Танкистов и Метро. Кроме того, вывоз снега был организован на улицах Коминтерна и КИМа. Сегодня подрядные организации освобождают от наледи и снега улицы Машинная и Ростислава Алексеева, а также внутриквартальные проезды на проспекте Кораблестроителей. Днем на улично-дорожной сети работают 36 единиц техники и 34 дорожных рабочих.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph