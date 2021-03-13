Работы по вывозу снега с улиц продолжаются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Работы по вывозу снега с улиц продолжаются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают районные администрации.

В частности, в Советском районе в ночь с 13 на 14 марта расчистка дорог от снега велась на улицах Малая Ямская, Высоковский проезд, Невзоровых, Полтавская, Дунаева, Малиновского, Тунгусская, Ванеева, Нартова, Медицинская, Головнина.

Также были расчищены проезды по ул. Чачиной и Тверскому проезду. Кроме того, приведены в нормативное состояние тротуары по ул. Студенческая, Малая Ямская, Полтавская и бульвар 60-летия Октября.

Для выполнения работ по вышеуказанным улицам были задействованы грейдеры, фронтальные погрузчики и самосвалы общим количеством 47 единиц. Кроме того, к работе в ночную смену были привлечены 37 дорожных служащих. За прошедшие сутки вывезено 2 945 кубометров снега.

Сегодня днем в Советском районе будут произведены работы в кварталах улиц Тунгусская, Дунаева (от ул. Ижорская до ул. Полтавская), Киевская, Генкиной (от ул. Полтавская до ул. Тунгусская, Горловская, Рукавишниковых, Заярская.

Также будут проводиться работы по вывозу снега по ул. Богородского, 3-й проезд и проспект Гагарина. Кроме того, согласно утверждённому графику, планируется расчистка заезда к домам № 73 и 75 по ул. Рыбинская.

В Приокском районе снегоуборочная техника работает на улицах Шапошникова, Тропинина и 40 лет Победы. К работе привлечено 42 единицы техники, а также 17 дорожных рабочих, дворники. За последние сутки в Приокском районе было вывезено 2 674 кубометров снега, использовано 35 тонн пескосоляной смеси.

В Московском районе коммунальные службы совместно с ДУКами и ТСЖ проводят комплексную уборку во дворах домов № 8, 10, 12 и 14 по улице Чаадаева. Дорожные предприятия выводят на работу 21 единицу техники, 30 рабочих. Домоуправляющие компании очищают дворы силами 217 дворников, работает 17 единиц техники, от ТСЖ – 85 дворников и шесть единиц техники. За прошедшие сутки с улиц и дворов района вывезли 1 254 куб метров снега.

На расчистку от снега улиц Ленинского района сегодня днём вышли 21 единица специализированной техники и 21 дорожный рабочий.

Работы по уборке снега будут осуществляться на следующих улицах: Июльских Дней, Переходникова, Героя Попова, Партизанская и дублёр проспекта Ленина. С начала зимнего сезона с улиц района вывезено около 74 тысяч кубометров снега. Для предотвращения наледи на дорогах и пешеходных тротуарах используются противогололедные материалы.

Коммунальные службы Сормовского района в ночь на 14 марта вывозили снег из частного сектора - на улицах Танкистов и Метро. Кроме того, вывоз снега был организован на улицах Коминтерна и КИМа. Сегодня подрядные организации освобождают от наледи и снега улицы Машинная и Ростислава Алексеева, а также внутриквартальные проезды на проспекте Кораблестроителей. Днем на улично-дорожной сети работают 36 единиц техники и 34 дорожных рабочих.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов города совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.