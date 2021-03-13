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Блинами по особым рецептам угощали обитателей нижегородского зоопарка на Масленицу

14 марта 2021 18:10  [77] Общество

Фото: Пресс-служба зоопарка Лимпопо

Блины с красной рыбой, салатом, морковью и орехами приготовили для обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо" на Масленицу.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что из состава теста для блинов полностью исключили сахар и соль, а основу составляла овсяная мука и отруби. При подаче в блины добавлялись ингредиенты, которым отдают предпочтения животные.

Так, для японских макак приготовили блины с сухофруктами и виноградом, шотландским коровам подавали морковные и тыквенные блины, енотам – блины с орехами.

Бурый медведь Балу отметил Масленицу блинами с медом и фруктами, а для белой медведицы Аяны в блины добавили красную рыбу. Для осликов сотрудники зоопарка испекли блины с листьями салата и морковкой.

 

 

 

 

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Теги:
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