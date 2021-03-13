Более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.

По словам сотрудников ведомства, "ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом в регионе остается напряженной".

Согласно информации, за два месяца 2021 года (январь и февраль) было зарегистрировано 70 ДТП, в которых 81 ребенок получил ранения.

В этой связи сотрудники нижегородской Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия с 15 по 29 марта 2021 года.

Отмечается, что они будут направлены на повышение культуры вождения среди водителей автотранспорта, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах.

СПРАВКА:

Невыполнение требований ПДД водителем уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

За нарушение правил дорожного движения самим пешеходом предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

Напомним, что женщина и двое детей госпитализированы после ДТП на Бору 13 марта.