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Экономика

Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка

15 марта 2021 12:10  [86] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Cогласно документу, правительством возобновляется программа туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. 

Условия программы:

  • продолжительность тура или проживания в гостинице должна не менее двух ночей;
  • сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей;
  • кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир";
  • деньги на эту карту поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Отмечается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позже объявлены Ростуризмом. 

Напомним, что программа туристического кешбэка стартовала в России еще в 2020 году. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

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Теги:
Правительство РФ Туризм
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