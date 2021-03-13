Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Cогласно документу, правительством возобновляется программа туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России.

Условия программы:

продолжительность тура или проживания в гостинице должна не менее двух ночей;

сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей;

кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир";

деньги на эту карту поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Отмечается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позже объявлены Ростуризмом.

Напомним, что программа туристического кешбэка стартовала в России еще в 2020 году. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.