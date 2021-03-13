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Правительство РФ направит более 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Cогласно документу, правительством возобновляется программа туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России.
Условия программы:
Отмечается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позже объявлены Ростуризмом.
Напомним, что программа туристического кешбэка стартовала в России еще в 2020 году. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.
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