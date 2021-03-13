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Общество

Программа подготовки добровольцев стартовала в Нижегородской области

15 марта 2021 15:23  [85] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Программа подготовки добровольцев стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 12 марта на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) стартовала региональная образовательная программа для добровольцев.

В открытии первого потока обучения приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

В программе первого занятия – общее знакомство с деятельностью общественных волонтерских объединений на территории Нижегородской области, командообразование, тренинг "Лидерство и добровольчество" и стратегическая сессия.

Программа обучения волонтеров рассчитана на две целевые группы. Первая - добровольцы и представители добровольческих организаций региона. Они будут изучать такие темы, как навыки доврачебной помощи, безопасность в городской и природной среде, особенности взаимодействия с разными клиентскими группами, компетенции добровольца, социальное проектирование и фандрайзинг, роль волонтерства в современном мире.

Вторая целевая группа - лидеры и руководители проектов волонтерских объединений, которые будут обучаться по программе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Обучение направлено на повышение эффективности добровольческой команды и развитие компетенций "Управление эффективностью", "Лидерство" и "Стратегическое мышление" для успешной реализации волонтерских проектов.

В разработке программы приняли участие представители НРО ВОД "Волонтёры Победы", НРО ВОД "Волонтеры-медики", волонтерского движения Нижегородской епархии, регионального центра "серебряного" волонтерства Нижегородской области, НРО МООО "Российские студенческие отряды", Центра городских волонтеров МАУ "Управление по туризму Нижнего Новгорода", Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

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Теги:
Волонтеры купно
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