Екатерина Лебедева: "Весна – время красоты и обновления" Общество

Фото: НИУ Президентской академии

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Международным женским днем.

"Дорогие женщины, девушки, девочки, мамы и бабушки, дочери и внучки, сестры и подруги! От всей души поздравляю вас с 8 Марта!

В этот день тысячи улыбок расцветают на наших лицах, как первые весенние бутоны, раскрываются они в наших сердцах, ведь в День начала весны хочется с новой надеждой смотреть в будущее, верить в чудо обновления, наслаждаться неуловимым предчувствием тепла и солнечного света, весны, которая уже витает в воздухе.

Весна – время красоты и обновления, время пробуждения природы, и, хоть праздник 8 Марта исторически связан с идеей равноправия женщин, их великими достижениями и свершениями в искусстве, науке и политике, я хочу, прежде всего, пожелать всем нам оставаться верными своей внутренней природе, нести тепло и свет, любовь и уют, дарить радость нашим семьям, друзьям и близким людям.

Пусть каждая из вас почувствует надёжную опору в жизни, раскроет свои таланты, подарит любовь и получит её в ответ! Здоровья, счастья и исполнения желаний!" – говорится в поздравлении.