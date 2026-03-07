Нижегородская прокуратура проверит факт высадки ребенка из автобуса №216

Фото:
Водитель автобуса №216 в Нижнем Новгороде высадил ребенка, который не сумел оплатить проезд картой. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Мой Нижний Новгород".
По данным источника, у 11-летнего пассажира не было наличных, а оплата картой не прошла. Его высадили на улице Ларина. Спустя некоторое время мальчик сел в автобус №300. Там с оплатой проблем не возникло.
Инцидентом заинтересовалась областная прокуратура. Там организовали проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее водителя автобуса в Балахне оштрафовали за незаконную высадку несовершеннолетней пассажирки.
Отметим, что подобные случаи в регионе нередки. Депутат ЗСНО Рустам Досаев называет это вакханалией.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+