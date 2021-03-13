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Политика

Экс-заместитель нижегородского прокурора Дмитрий Жиделев получил 12 лет за взятки

15 марта 2021 16:27  [300] Политика

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Бывший заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев приговорен к 12 годам колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

В 2014-2015 годах Жиделев работал прокурором Дзержинска. Обвинение в получении взятки ему предъявили в 2019 году.

Суд установил, что Дмитрий Жиделев, будучи заместителем прокурора в 2014-2015 годах получил в качестве взятки за общее покровительство от бизнесмена Сергея Кожевникова автомобили Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью 6,3 млн рублей.

Со службы Жиделев был уволен в июне 2018 года в связи с утратой доверия. Обвиняемого арестовали в апреле 2019 года, сняв с поезда на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода, когда он направлялся в Москву.
Уголовное дело в отношении бывшего зампрокурора поступило в суд в начале марта 2020 года.

На сегодняшнем заседании суд признал его виновным в получении взятки двумя автомобилями, зарегистрированными на других лиц. Помимо 12 лет колонии Дмитрия Жиделева лишили классного чина советника юстиции. Также ему назначили штраф в размере 223,7 млн рублей.

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Теги:
Взятка Прокуратура
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