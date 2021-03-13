Около 2 млн рублей сэкономили на новом уличном освещении в Пижме Общество

Около 2 млн рублей сэкономили на новом уличном освещении в Пижме. Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" подвел итоги работы нового уличного освещения в Пижме в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, по итогам 2020 года экономия потребления электрической энергии составила 245,1 тыс. кВт, что превышает расчетную на 12%. В результате за год муниципальный бюджет сэкономил 2 млн рублей.

В 2019 году в рамках энергосервисного контракта между "ЕЭС-Гарант" и местной администрацией в поселке было заменено 366 уличных светильников на современные энергосберегающие приборы и установлена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО).

Модернизация была проведена без дополнительных финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования. Все работы компания выполнила за свой счет, а оплата ее услуг будет производиться из образовавшейся экономии.

Общий экономический эффект от замены светильников составит за весь срок действия контракта не менее 1,1 млн кВт/ч электроэнергии.

СПРАВКА:

ООО "ЕЭС-Гарант" - независимая энергосбытовая и энергосервисная компания. Основные виды деятельности: поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Среди ключевых партнеров – основные производители электроэнергии и энергосбытовые компании, а также крупнейшие производители энергосберегающего оборудования и приборов учета.