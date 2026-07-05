Евгений Люлин направил поздравление с Днём работников морского и речного флота Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Ежегодно в первое воскресенье июля в России отмечается День работников морского и речного флота. В этот день поздравляют всех, чья работа связана с водным транспортом: моряков и речников, сотрудников портов и диспетчерских служб, судостроителей и судоремонтников, специалистов гидрографических служб, лоцманов, работников спасательных служб на воде, а также преподавателей и студентов профильных учебных заведений и ветеранов отрасли.

По этому случаю председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин обратился к жителям региона с поздравлением.

«Благодаря вам и вашим коллегам развиваются внутренние водные пути России и морские перевозки, наращивается мощность портов, осваиваются дальневосточные и арктические моря. Мы гордимся тем, что всё больше наших нижегородских „Валдаев“ и „Метеоров“ выходят на новые маршруты, перевозят пассажиров, соединяя разные регионы», — подчеркнул спикер Заксобрания.

Он отметил, насколько важно развивать прибрежную инфраструктуру, внедрять цифровые технологии в судоходство и превращать реки и моря в мощные транспортные пути, способствующие экономическому росту России и укреплению связей с дружественными государствами.

«Огромное спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие и повышение безопасности речных и морских пассажирских и грузовых перевозок! Желаю вам новых успехов и достижений, здоровья и благополучия!», — сказал Люлин в заключение.