Председатель ТСЖ в Дзержинске может лишиться свободы за долги за тепловую энергию Общество

Фото: пресс-служба компании

Председатель ТСЖ в Дзержинске может лишиться свободы за долги за тепловую энергию. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, сразу 13 уголовных дел возбуждено в отношении председателя правления одного из ТСЖ в Дзержинске за неисполнение решений суда по оплате долга за тепловую энергию.

Инициатором обращения в правоохранительные органы выступил Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги. Общая сумма просуженной задолженности ТСЖ за тепловую энергию составляет более 2 млн рублей.

В период с 2015 по 2019 года суд неоднократно взыскивал с товарищества задолженность за тепло. Однако все эти решения так и не были исполнены председателем ТСЖ. Статья 315 уголовного кодекса РФ, по которой возбуждены дела, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

"Возбуждение уголовных дел – яркий пример того, что недобросовестное исполнение обязанностей, которые берут на себя руководители управляющих организаций при управлении многоквартирным домом, может привести к серьезным последствиям. Компания будет продолжать судебную работу с неплательщиками-юридическими лицами. Рекомендуем должникам принять все меры к погашению задолженности во избежание возникновения аналогичных ситуаций", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.