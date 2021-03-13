Активисты проверили благоустроенный в Нижнем Новгороде бульвар Авиастроителей Общество

Ветераны-активисты из "Дозора чистоты", или "Дневного дозора", как они сами называют свою инициативную группу, проверили благоустроенный в Нижнем Новгороде бульвар Авиастроителей. Об этом сообщает пресс-службе регионального правительства.

Общественное пространство было благоустроено по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Проверки состояния общественного пространства активисты проводят каждые две недели.

Благоустройство бульвара Авиастроителей – одной из центральных площадок Московского района Нижнего Новгорода - проходило в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в течение двух лет. В 2019 году здесь заработал пешеходный фонтан с общей площадью более двухсот квадратных метров, были установлены фонари с проекциями на авиационную тематику и обновлена дорожно-тропиночная сеть из брусчатки. В 2020 году выполнен ремонт монумента авиаторам и авиастроителям, установлены 35 урн, 27 скамеек, в том числе две скамьи-трибуны, 12 шезлонгов, смонтированы квадросфера с подсветкой и постамент для новогодней ели, устроены цветники на площади 447,9 квадратных метров, высажено более 5 тысяч зеленых насаждений. Ход реализации проекта жители расположенных рядом домов контролировали ежедневно. При благоустройстве бульвара были учтены пожелания, звучавшие как на общественных обсуждениях, так и во время проведения работ.

Напомним, с 26 апреля 2021 года жители 19 самых крупных городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году. Это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Кроме того, уже весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.