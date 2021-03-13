Мотоклуб "Ночные волки" планирует открыть музей на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мотоклуб "Ночные волки-Нижний Новгород" собирается открыть музей на Верхневолжской набережной, 17 в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил президент клуба Андрей Котов.

В музее планируется экспонировать мотоциклы и мопеды разных времен, в частности - Великой Отечественной войны.

В настоящее время у мотоклуба уже есть несколько экспонатов, которые они готовы представить общественности. В перспективе коллекция будет пополняться.

Музей сделают открытым для всех желающих. Для посетителей будут проводиться экскурсии.

Часть помещения музея планируется отдать под штаб "Ночных волков". Члены мотоклуба намерены проводить с нижегородцами информационную работу . Как пояснил Андрей Котов, сегодня многие являются обладателями мотоциклов, но не все знакомы с мотокультурой.

"Общение с членами мотоклуба даст нижегородцам понимание, как передвигаться на мотоцикле, на что обращать внимание", - рассказал он.

На данной площадке также будут проводиться такие акции, как "Внимание-мотоциклист" и встречи мотодвижений. По этому адресу можно будет записать на мотоэкскурсии, проводимые клубом.

Члены мотоклуба надеются на открытие музея в этом году.

Отметим, что вопрос включения нежилого помещения площадью 94 кв м. по данному адресу в перечень муниципального имущества Нижнего Новгорода, которое передается по договору аренды или безвозмездного пользования некоммерческим организациям, рассматривался на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 марта 2021 года.

В ходе заседания депутат Николай Сатаев отметил, что посетители музея и члены мотоклуба, которые станут приезжать на мотоциклах, могут мешать жителям данного дома. Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева отметила, что решение о предоставлении помещения будет приниматься, исходя из мнения жителей.

Решение о включении помещения в перечень будет принято на заседании Гордумы 24 марта.