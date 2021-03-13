"Любовь к Родине заложена в генах русского народа", - Владимир Путин Политика

Выступление Владимира Путина в Лужниках

Президент России Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, приехав на концерт в "Лужники" в Москве.

"Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником - с днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!", - цитирует ИА REGNUM слова поздравления президента.

"Мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано!", - также сказал со сцены Владимир Путин.

Далее в своём выступлении он спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: "Да!"

После этого президент сказал:

"Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач".

Сегодня в России отмечают седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым (это территория полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошел в состав Российской Федерации.