Нижегородские предприятия представили свою продукцию министру промышленности РФ Денису Мантурову Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские предприятия представили инновационную продукцию министру промышленности и торговли России Денису Мантурову в ходе его рабочей поездки в Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Выставка была развернута на территории Выксунского металлургического завода. В осмотре экспозиции также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Свою продукцию презентовали десять предприятий из различных отраслей.

Несколько предприятий привезли на выставку медицинскую продукцию. Так, министру были представлены проекты диверсификации предприятий ОПК. "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова" презентовал "противоковидную" продукцию - рециркуляторы, кварцеватели, дезинфицирующий комплекс, а "Завод им. Г.И. Петровского" - кислородный концентратор и импортозамещение иностранных комплектующих, используемых в медицинском приборостроении.

Денис Мантуров также ознакомился с проектами предприятия "Репер-НН", которое за прошлый год увеличило в два раза экспорт в Европу искусственных хрусталиков глаза, и "Айкон лаб" - производителя новых материалов для челюстно-лицевой хирургии. Компания "Алюмика" рассказала об участии в оснащении "чистыми комнатами" эпидемиологических госпиталей и лабораторий по производству вакцин в 2020 году.

Кроме того, ООО "Окапол" представило министру специальные добавки для улучшения свойств полимерных материалов. Предприятие обладает уникальными компетенциями, позволяющими "программировать" свойства материалов под нужды заказчиков.

ДПО "Пластик" презентовала баллоны из композитных материалов для газификации автоиндустрии.

Компания "Лоймина" представила флизелиновые обои - производство обоев из этого материала является единственным в России и единственным в мире, получившим право наносить на свою продукцию знак Всемирного фонда дикой природы (символ панды).

Представители ПАО "Красное Сормово" обсудили с министром перспективы развития гражданского судостроения.

Сотрудники ООО "Поликетон" показали полимерные изделия для микроэлектроники, микро- и нанолитографии, а ОАО "НИИК" рассказали о своих возможностях по разработке и проектированию различных химпроизводств и строительству химических заводов "под ключ".

Кроме того, Денису Мантурову были представлены проекты развития особой экономической зоны "Кулибин", а также перспективные проекты развития городской среды в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, рабочая поездка министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Нижегородскую область состоялась 19 марта 2021 года.