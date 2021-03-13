Коммунальные службы проводят комплексную уборку снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коммунальные службы проводят комплексную уборку снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают пресс-службы администраций районов города.

Согласно информации, работы проводились в ночь и проводятся на протяжении дня 20 марта. Помимо уборки снега в районах города проводится откачка талых вод.

Так, в Нижегородском районе снег убирают с улиц Пискунова, Рождественская, Алексеевская, Октябрьская, Варварская, Грузинская, Академика Блохиной, пл. Горького и по адресам: ул. Белинского, 100; ул. Горького, 148, 144, 146, 140, 142, 142а; Верхневолжская набережная, 19, 17, а также с проезда по ул. Покровкой, 93.

Для уборки задействовано более 30 единиц спецтехники и 81 дорожный рабочий.

В Советском районе сегодня убирают улицы Ванеева, Кузнечихинская, Агрономическая, Малиновского, Тимирязева, Невзоровых, Дунаева, Киевская, Светлогорская, Малая Ямская, пр. Гагарина и Кладбищенский проезд. На улицах Ижорская и Невзоровых проводится очистка тротуаров.

Для выполнения работ ночью было задействовано 40 единиц техники, днем - 34 единицы и 39 дорожных рабочих.

В Приокском районе коммунальные службы продолжают отрабатывать обращения жителей. Также уборка проводится на ул. Цветочная и дублере проспекта Гагарина. На дорогах работают 22 единицы техники и 18 дорожных рабочих. Кроме того, для работы задействована техника АО "Домоуправляющая компания Приокского района" по адресам: пос.Черепичный, 18,20,21, ул. Горная, 2а,4,6, ул. Петровского, 5, ул. Жукова, 6, ул. Голованова, 29.

В Автозаводском районе работы по расчистке тротуаров, хозпроездов от снега и наледи ведутся на улицах Лескова, Политбойцов, Мончегорская, Плотникова, а также на территории Парка Славы.

Помимо этого, идет расчистка дождеприемных колодцев на Южном шоссе.

На дорогах работают более 30 единиц техники и 155 дорожных рабочих.

В Ленинском районе уборка снега ведется на улицах Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Памирская, Перекопская, Космонавта Комарова, Молитовская, Арктическая, Норильская, в пер. Райниса, а также по адресам: ул. Кружковская, 51, ул. Даргомыжского, 19/1, пл. Комсомольская, 2/1, 10/1, 14/1, пр. Ленина, 27-29, 53/1-53/4, пл. Комсомольская, 14/2. Комплексная уборка дворов и прилегающих муниципальных территорий началась на ул. Баумана, 52, производятся работы по очистке тротуара улицы Арктическая.

На улицах работает 30 единиц техники и 50 дорожных рабочих.

В Сормовском районе дорожные службы производят уборку снега на улицах Гаугеля, Свободы, Никиты Рыбакова, Культуры и Планетной, а также на внутриквартальных проездах проспекта Кораблестроителей.

В уборке улично-дорожной сети задействовано 28 единиц техники и 75 дорожных рабочих. Во дворах района работает 21 единица техники и 372 дворника.

В Московском районе коммунальщики вывозят снег с улиц Магистральная, Никонова и Березовская. На последней проведут комплексную уборку дворовой территории и муниципальных проездов.

На дорогах работает 39 единиц техники и 70 рабочих дорожных предприятий.