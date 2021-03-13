Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Границы Сарова расширят за счет Дивеевского района и Мордовии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2021 15:40  [94] Коммунальные службы проводят комплексную уборку снега в Нижнем Новгороде
20 марта 2021 14:12  [220] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 20 марта
20 марта 2021 12:20  [167] ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде достроят в 2023 году
20 марта 2021 11:29  [1123] Трамвайные пути предложили продлить от Мызы до Новинок в Нижнем Новгороде
19 марта 2021 20:26  [203] Нижние венцы "Дома Павловой" начали устанавливать на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде
19 марта 2021 19:29  [191] Минпромторг РФ обеспечит учреждения культуры Нижегородской области новыми музыкальными инструментами
19 марта 2021 19:15  [1346] Станислав Прокопович жестко прокомментировал нововведения в нижегородском транспорте
19 марта 2021 18:35  [365] Нижегородские волонтеры отправили поздравительные открытки жителям Крыма
19 марта 2021 18:25  [201] Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по качеству общего образования
19 марта 2021 17:43  [162] Почти 40 дворов и 90 крыш очистили от снега в Приокском районе Нижнего Новгорода
Общество

Коммунальные службы проводят комплексную уборку снега в Нижнем Новгороде

20 марта 2021 15:40  [94] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коммунальные службы проводят комплексную уборку снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают пресс-службы администраций районов города.

Согласно информации, работы проводились в ночь и проводятся на протяжении дня 20 марта. Помимо уборки снега в районах города проводится откачка талых вод.

Так, в Нижегородском районе снег убирают с улиц Пискунова, Рождественская, Алексеевская, Октябрьская, Варварская, Грузинская, Академика Блохиной, пл. Горького и по адресам: ул. Белинского, 100; ул. Горького, 148, 144, 146, 140, 142, 142а; Верхневолжская набережная, 19, 17, а также с проезда по ул. Покровкой, 93.

Для уборки задействовано более 30 единиц спецтехники и 81 дорожный рабочий. 

В Советском районе сегодня убирают улицы Ванеева, Кузнечихинская, Агрономическая, Малиновского, Тимирязева, Невзоровых, Дунаева, Киевская, Светлогорская, Малая Ямская, пр. Гагарина и Кладбищенский проезд. На улицах Ижорская и Невзоровых проводится очистка тротуаров.

Для выполнения работ ночью было задействовано 40 единиц техники, днем - 34 единицы и 39 дорожных рабочих.

В Приокском районе коммунальные службы продолжают отрабатывать обращения жителей.  Также уборка проводится на ул. Цветочная и дублере проспекта Гагарина. На дорогах работают 22 единицы техники и 18 дорожных рабочих. Кроме того, для работы задействована техника АО "Домоуправляющая компания Приокского района" по адресам: пос.Черепичный, 18,20,21, ул. Горная, 2а,4,6, ул. Петровского, 5, ул. Жукова, 6, ул. Голованова, 29.

В Автозаводском районе работы по расчистке тротуаров, хозпроездов от снега и наледи ведутся на улицах Лескова, Политбойцов, Мончегорская, Плотникова, а также на территории Парка Славы.

Помимо этого, идет расчистка дождеприемных колодцев на Южном шоссе.

На дорогах работают более 30 единиц техники и 155 дорожных рабочих. 

В Ленинском районе уборка снега ведется на улицах Новикова-Прибоя, Глеба Успенского, Памирская, Перекопская, Космонавта Комарова, Молитовская, Арктическая, Норильская, в пер. Райниса, а также по адресам: ул. Кружковская, 51, ул. Даргомыжского, 19/1, пл. Комсомольская, 2/1, 10/1, 14/1, пр. Ленина, 27-29, 53/1-53/4, пл. Комсомольская, 14/2. Комплексная уборка дворов и прилегающих муниципальных территорий началась на ул. Баумана, 52, производятся работы по очистке тротуара улицы Арктическая. 

На улицах работает 30 единиц техники и 50 дорожных рабочих.

В Сормовском районе дорожные службы производят уборку снега на улицах Гаугеля, Свободы, Никиты Рыбакова, Культуры и Планетной, а также на внутриквартальных проездах проспекта Кораблестроителей.

В уборке улично-дорожной сети задействовано 28 единиц техники и 75 дорожных рабочих. Во дворах района работает 21 единица техники и 372 дворника.

В Московском районе коммунальщики вывозят снег с улиц Магистральная, Никонова и Березовская. На последней проведут комплексную уборку дворовой территории и муниципальных проездов.

На дорогах работает 39 единиц техники и 70 рабочих дорожных предприятий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph