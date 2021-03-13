Сотрудники МЧС эвакуировали 50 жильцов многоэтажки в Нижнем Новгороде из-за пожара Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники МЧС эвакуировали 50 жильцов многоэтажки в Нижнем Новгороде из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на ул. Сергея Акимова (Канавинский район, Нижний Новгород) поступило в ведомство в 01:47 21 марта.

Сотрудники регионального МЧС ликвидировали пожар на площади 3 кв.м. В результате происшествия погибших нет, пострадал 48-летний мужчина, он получил ожоги. Из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.