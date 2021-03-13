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Сотрудники МЧС эвакуировали 50 жильцов многоэтажки в Нижнем Новгороде из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на ул. Сергея Акимова (Канавинский район, Нижний Новгород) поступило в ведомство в 01:47 21 марта.
Сотрудники регионального МЧС ликвидировали пожар на площади 3 кв.м. В результате происшествия погибших нет, пострадал 48-летний мужчина, он получил ожоги. Из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей.
Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.
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