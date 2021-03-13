Строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода выполнено на 19% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство первых двух этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода выполнено на 19%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

В настоящее время работы ведутся в рамках первого и третьего этапов на отрезке трассы с 465 по 473 км в Кстовском районе.

Как рассказали в ведомстве, сейчас производится реконструкция некоторых участков действующей дороги. Так в районе поворота на деревню Лавровка и на участке у деревни Абатурово дорожники производят выемку грунта, формирование насыпи и устройство нижних слоев дорожной одежды. Параллельно они укрепляют обочины и обустраивают кюветы.

В районе села Работки строится новый отрезок автодороги протяженностью 2,5 км. Рабочие формируют насыпь из грунта и песка и укладывают армирующее геотекстильное полотно. Также устраиваются водопропускные трубы и быстротоки для отведения воды.

Кроме того, продолжается возведение моста через реку Алферовка. Работы по спрямлению русла реки и укреплению его щебнем и камнем уже завершены. Полностью забиты сваи, устроены шкафные стенки и открылки. Ведется строительство краевых опор моста, формируется конус из песка, устанавливаются упоры и монолитные железобетонные подферменники. На данный момент мост готов на 18%.

Работы по строительству транспортной развязки на пересечении М-7 "Волга" с дорогой Р-162 "Работки – Порецкое" выполнены на 20%. На объекте выполнена забивка свай, забетонированы железобетонные ростверки. В настоящее время возводятся пять опор путепровода, устраиваются стойки и железобетонные ригеля.

В работах задействовано 116 единиц техники и около 160 специалистов.

Добавим, что проект второго и четвертого этапа IV очереди Южного обхода все еще находится на экспертизе.

Напомним, строительство первых двух этапов обхода оценивается в 4,1 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. По другим этапам рассчет будет проведен после получения результата Госэкспертизы. Работы планируется выполнить к 2022 году.

Протяженность строящегося и реконструируемого участка - 36,03 км. Известно, что дорога будет четырехполосной: полосы движения - 3,75 м каждая, разделительная полоса - 2,7 м с металлическим ограждением.