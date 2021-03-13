Алюминиевые листы упали на рабочего в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Рабочий в Нижнем Новгороде получил тяжкий вред здоровью после того, как на него упали алюминиевые листы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что несчастный случай произошел утром 11 марта на территории предприятия, которое расположено на ул.Ларина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Предположительной причиной падения алюминиевых листов стало их вертикальное складирование.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников предприятия, которые ответственны за выполнение требований техники безопасности.