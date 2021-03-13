Пять нижегородских кандидатов уже зарегистрированы на праймериз ЕР в Госдуму Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Пять кандидатов от Нижегородского регионального отделения "Единой России" уже зарегестрированы на предварительное голосование в Госдуму РФ. Об этом стало известно 23 марта в ходе первого заседения регионалного оргкомитета партии по провоедению праймериз.

"На данный момент у нас зарегистрировано пять человек. Приятно, что есть и те, кто впервые заявил о своем желании быть кандидатом на выборах в Госдуму, и действующие депутаты. Документы уже подали Вадим Булавинов и Артем Кавинов", - рассказала руководитель фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области, член федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Ольга Щетинина.

В числе зарегистрированных кандидатов – все члены партии "Единая Россия". Как уже сказала Ольга Щетинина, - это Вадим Булавинов, идущий на выборы по Канавинскому одномандатному избирательному округу, и Артем Кавинов (Борский одномандатный избирательный округ).

Также уже зарегистрированы Михаил Бандуров (Борский одномандатный избирательный округ), Ярослав Звягинцев (Нижегородский одномандатный избирательный округ) и Денис Щербуха (Приокский одномандатный избирательный округ).

В пресс-службе добавили, что в состав оргкомитета по провоедению праймериз вошли руководители общественных организаций, представители СМИ и волонтерского движения. Возглавил оргкомитет председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

"В нашей стране только "Единая Россия" проводит процедуру предварительного голосования. И созданные для этого оргкомитеты включают не только членов партии, а просто известных общественных деятелей. Это новый этап развития выборов в России и фактически участия народа в голосовании. Это очень непросто, но очень важно", - заявил Роман Стронгин.

Секретарь регионального отделения "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин особенно подчеркнул важность того, что в оргкомитет вошло большое количество общественников.

"Благодарю каждого, что смогли найти возможность и время для работы в составе оргкомитета. Откликнулись те люди, с кем мы тесно сотрудничаем уже не первый год и реализуем много важных проектов. Их знают и уважают жители региона, представители профессиональных сообществ. И мы рассчитываем на плодотворную совместную работу в составе оргкомитета. Для нас очень важна процедура предварительного голосования. Основная задача – провести ее прозрачно, легитимно и конкурентно. Следить за соблюдением этих принципов в ходе предварительного голосования и будут члены оргкомитета", - сказал Глеб Никитин.

Ольга Щетинина добавила, что сегодня на заседании были рассмотрены важные организационные вопросы.



"Мы приняли решение и на федеральном, и на региональном уровнях, что предварительное голосование пройдет по самой открытой и широкой первой модели. Это значит, что участниками могут стать все желающие за исключением членов других партий. Также они не должны иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. А проголосовать за достойных кандидатов смогут все жители, проживающие на территории. Если у кого-то из участников процедуры возникнут вопросы, мы готовы всё разъяснять и помогать", - пояснила Ольга Щетинина.

Предварительное голосование "Единой России" в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал "Госуслуги". Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов для выдвижения утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.