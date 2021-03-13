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Бизнес

Банк "Открытие": до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар

24 марта 2021 12:54  [96] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, комментируя ослабление рубля.

Согласно информации, вчера индекс РТС упал до уровня 1460 пунктов, рубль ослаб до 76 рублей за доллар, а доходность 5 летних ОФЗ выросла до 6,8%. Хотя еще 17 марта они были на уровне 1555 пунктов, 73,6 рублей за доллар и 6,4% соответственно. Падение российских финансовых рынков наблюдается уже последние семь дней.

"Падение российского рынка акций во многом связано с наблюдаемой коррекцией мировых цен по широкому перечню товаров российского экспорта: начиная от нефти и заканчивая металлами. С одной стороны, коррекция на сырьевых рынках могла быть вызвана наблюдаемым очередным всплеском заболеваемости в тех странах, которые в ближайшее время не смогут обеспечить себе популяционный иммунитет, включая страны Европы, Индию, Турцию и др. С другой – наблюдаемым постепенным ужесточением денежно-кредитной политики в крупнейших развивающихся странах: Китае, Бразилии и России", - заметил он.

"Ослабление рубля до уровня около 76 рублей за доллар вызвано в первую очередь внутренними причинами. Зарубежные инвесторы ждут дальнейшего снижения цены российских облигаций по мере роста ключевой ставки и корректируют свою позицию на долговом рынке. Кроме того, сохраняются негативные ожидания санкций со стороны США. При этом ослабление рубля могло быть и более значительным в отсутствие повышенного спроса на национальную валюту в целях уплаты налогов: 25 марта – предельный срок уплаты НДС, акцизов и НДПИ, 29 марта – срок уплаты прибыли за 2020 г. и аванса за первый квартал 2021 года", - сказал Максим Петроневич.

По отношению к закрытию 17 марта, когда российский валютный рынок уже отыграл обострение между президентами США и России, рубль потерял к доллару 3%. "Сильнее было ослабление только турецкой лиры (4,6%), где рынок чрезвычайно резко отреагировал на решение президента снять со своего поста главу Центрального банка; сейчас национальная валюта быстро отыгрывает потери. Индекс валют развивающихся стран с 17 марта изменился незначительно – в пределах 0,3% в зависимости от состава стран, входящих в индекс", - считает эксперт.

"До конца недели давление на рубль может оставаться значительным и мы не ждем его быстрой коррекции. Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс рубля останется вблизи наблюдаемого уровня 76 рублей за доллар, а динамика индекса Мосбирижи будет определяться динамикой мировых цен и изменениями ожиданий в отношении введения санкций против госдолга РФ", - сказал в заключение Максим Петроневич

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