Гордума объявляет прием предложений для формирования нового состава избиркома Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода проголосовали за публикацию сообщения о приеме предложений для формирования нового состава избирательной комиссии города. Такое решение было принято на заседании 24 марта 2021 года.

Предложения будут приниматься от политических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, облизбиркома и горизбиркома предыдущего состава на почту и лично в управление по обеспечению деятельности Гордумы (Кремль, корп. 5, каб. № 322).

Напомним, что срок полномочий прежнего состава истек 15 марта 2021 года.

Городской думе в течение 60 дней требуется сформировать новый состав из 12 человек.

При этом половина членов должна быть назначена по предложению политических партий, участвующих в распределении мандатов в Госдуме, Законодательном собрании Нижегородской области и городской думе. Вторая половина формируется на основании предложений от избирательной комиссии Нижегородской области.