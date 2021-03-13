На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
24 марта 2021 14:22  [93] Виктор Николаев назначен зампрезидента – председателя правления банка "Открытие"
24 марта 2021 14:00  [78] Банк "Открытие" повышает лимиты на снятие наличных
24 марта 2021 13:06  [121] Берегоукрепление левого берега Оки передано в собственность Нижегородской области
24 марта 2021 12:54  [125] Банк "Открытие": до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар
23 марта 2021 19:04  [234] Коронакризис повысил спрос клиентов банка "Открытие" на регулярные накопления и страховые инвестпродукты
23 марта 2021 18:02  [202] ЛУКОЙЛ предупреждает о фактах распространения ложной информации о скидках и акциях компании
23 марта 2021 16:07  [252] Нижегородские соцпредприниматели смогут бесплатно разместить рекламу на уличных экранах
23 марта 2021 15:06  [162] Индекс RSBI: деловая активность бизнеса вышла в зону роста
23 марта 2021 13:04  [292] Нижегородская область заняла I место в России по числу участников нацпроекта "Производительность труда"
23 марта 2021 12:08  [171] Банк "Открытие": спрос на нефть восстанавливается медленнее, чем планировалось
Бизнес

Виктор Николаев назначен зампрезидента – председателя правления банка "Открытие"

24 марта 2021 14:22  [93] Бизнес
Виктор Николаев

Виктор Николаев

Фото: Владимир Яроцкий / "Сноб"

Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, Виктор Николаев работает в банке в статусе руководителя блока корпоративного и инвестиционного бизнеса с марта 2018 года.

За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн рублей, пассивы – более чем на 500 млрд рублей, активная клиентская база увеличилась на 1,7 тысяч юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз.

Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.

В новой должности он продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК "Открытие", "Открытие Брокер", "Открытый лизинг" и "Открытие Факторинг".

СПРАВКА:
Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет "Высшая школа экономики" по специальности "юриспруденция", кандидат экономических наук.

Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph