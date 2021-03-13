Виктор Николаев назначен зампрезидента – председателя правления банка "Открытие" Бизнес

Виктор Николаев Фото: Владимир Яроцкий / "Сноб"

Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, Виктор Николаев работает в банке в статусе руководителя блока корпоративного и инвестиционного бизнеса с марта 2018 года.

За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн рублей, пассивы – более чем на 500 млрд рублей, активная клиентская база увеличилась на 1,7 тысяч юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз.

Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.

В новой должности он продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК "Открытие", "Открытие Брокер", "Открытый лизинг" и "Открытие Факторинг".

СПРАВКА:

Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет "Высшая школа экономики" по специальности "юриспруденция", кандидат экономических наук.

Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.