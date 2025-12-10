Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Экономика

Молодые инженеры ОМК представили инновационные разработки

10 декабря 2025 18:22 Экономика
Молодые инженеры ОМК представили инновационные разработки

Фото: ОМК, Вячеслав Хабаров

Объединённая металлургическая компания (ОМК) провела 18-ю Научно-практическую конференцию молодых специалистов, объединившую инженеров, учёных, студентов и преподавателей технических вузов (18+). Участники представили около 80 докладов, посвящённых внедрению новых технологий в металлургии и машиностроении, а также решению прикладных задач на производственных площадках компании.

Эксперты отметили высокий научный уровень представленных работ. Некоторые разработки уже внедрены на предприятиях ОМК и принесли подтверждённый экономический эффект свыше 850 миллионов рублей. Отдельные проекты, по мнению жюри, могут быть запатентованы в ближайшее время.

Одним из ярких примеров стал доклад Константина Бугреева из Благовещенска (Республика Башкортостан). Он был признан автором лучшей инновационной идеи за разработку высокопрочной трубопроводной арматуры, предназначенной для добычи нефти с высоким содержанием сероводорода.

Награду за лучшую внедрённую разработку с ощутимым экономическим эффектом получил Дмитрий Новокшонов из Москвы. Он представил результаты внедрения новых принципов формовки трубной заготовки, основанных на компьютерном моделировании. Эта технология позволила повысить качество сварных соединений и геометрию труб, что снизило потери заказчиков при монтаже и повысило надёжность эксплуатации трубопроводов, особенно в условиях высокого давления и в ответственных конструкциях.

В конференции приняли участие не только сотрудники ОМК, но и около 30 студентов и молодых учёных из ведущих технических вузов и научных институтов. Среди них — университет "МИСИС" и его филиалы, Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Уфимский университет науки и технологий, Белгородский государственный университет, Муромский институт Владимирского государственного университета, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие.

Тематика докладов охватывала широкий спектр направлений — от металлургии и машиностроения до цифровых технологий, робототехники и компьютерного зрения в промышленности. Одной из значимых работ стала совместная разработка ОМК и "МИСИС" — технология производства бесшовных труб с повышенной коррозионной стойкостью. Она призвана увеличить надёжность и срок службы трубопроводов в агрессивных природных условиях.

Студентка "МИСИС" Дарья Рожкова, принимавшая участие в этой работе, была отмечена наградой за лучший студенческий доклад.

По словам представителей ОМК, компания продолжает поддерживать молодых специалистов, создавая условия для их профессионального роста. Многие участники и победители конференций прошлых лет уже построили успешную карьеру на предприятиях ОМК, а их изобретения и технологические решения активно применяются в масштабных российских проектах.

Авторы лучших докладов по итогам конференции получат денежные вознаграждения.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных