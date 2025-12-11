11 проектов в сфере креативных индустрий признаны лучшими по итогам профильного акселератора для МСП Экономика

Фото: Парк мастеров "Нижполиграф"

11 проектов признаны лучшими по итогам двухмесячного акселератора для представителей малого бизнеса в сфере креативных индустрий и локальных брендов, организованного АНО «Парк мастеров «Нижполиграф».

Развитие предпринимательства в России — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

К началу программы было подано более 200 заявок, из которых отобрали 50 наиболее перспективных участников. За время обучения они прошли интенсивный курс теоретических и практических занятий по брендингу, маркетингу, развитию продукта, продажам и масштабированию бизнеса.

Завершением первого сезона акселератора стал финальный демодень, на котором участники презентовали свои решения перед экспертным советом. Экспертами акселератора выступили заместитель директора АНО «Парк мастеров «Нижполиграф» Вадим Филенков, руководитель департамента событийного управления АНО «Центр 800» Мария Батусова, руководитель департамента развития креативных индустрий АНО «Центр 800» Александра Фортинская, заместитель генерального директора мультимедийного проекта «Собака.ru» Мария Чернова, основатель креативного агентства «Синтэтика» Дарья Митрофанова, руководитель Центра развития дизайна Нижегородской области Григорий Хромов, руководитель Приволжского дивизиона Национальной федерации профессиональных менторов и коучей Наталья Маслова, исполняющий обязанности директора бизнес-клуба «Терра» Артем Климин и руководитель школы управления для наставников клуба «Терра» Елена Костина.

Отмеченные экспертным советом участники получили сертификаты на одну из наиболее нужных именно им услуг: разработку бренд-стратегии и фирменного стиля, коучинговое сопровождение, продвижение в медиапространстве, на участие в программе наставничества.

«Акселератор наглядно показал, какой мощный потенциал есть у креативного бизнеса в нашем регионе. Мы уже видим реальные результаты — новые коллаборации, усиление локальных брендов, рост профессионального сообщества. Эффект очевиден, поэтому мы обязательно продолжим эту работу и в следующем году запустим новые программы. Парк мастеров «Нижполиграф» на своей базе формирует компетенции по профессиональному обучению и подготовке предприятий в сфере креативных индустрий, промышленности и информационных технологий. Развитие креативной экономики становится важным драйвером роста Нижегородской области, и наши участники — ее новые сильные представители», — отметил директор АНО «Парк мастеров «Нижполиграф» Михаил Коняхин.

Участница акселератора, дизайнер и предприниматель в сфере ювелирных украшений Светлана Смирнова высоко оценила эффективность акселератора.

«То, что я получила на акселераторе, превзошло все мои ожидания: пошаговый алгоритм развития, четко структурированная информация по построению бренда, «горячее» сообщество единомышленников. А еще я выиграла сертификат на создание полной бренд-стратегии моего проекта — это невероятно ценно», - сказала она.

«Я пришла в акселератор с проектом индивидуального производства мебели и производства авторских предметов мебели. За время программы смогла выстроить чёткую стратегию развития бренда, систему продаж, ориентированную на дизайнерский рынок. Акселератор дал мне инструменты масштабирования и новые профессиональные связи. Самое ценное — я получила менторство, которое поможет вывести компанию на новый уровень», - поделилась основатель проекта Desansa Елена Мешкова.

Напомним, в феврале 2025 года вступил в силу закон о креативных индустриях, который позволил закрепить понятие «креативные индустрии» и создавать профильные механизмы поддержки отрасли.