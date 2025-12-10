Нижегородские компании участвуют в сессии "Сделано в России. Выбирают в мире" Экономика

Фото: Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО)

Три нижегородские компании принимают участие в первой международной закупочной сессии «Сделано в России. Выбирают в мире», которая проходит с 9 по 11 декабря в Москве.

Региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ НО) оказал содействие местным производителям-участникам закупочной сессии в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». ЦПЭ НО взял на себя расходы на оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП и услуги переводчиков.

«В международной закупочной сессии «Сделано в России. Выбирают в мире» принимают участие более 140 экспортеров со всей России, а также иностранные импортеры из 15 стран мира, включая Китай, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Бразилию. Нижегородские компании уже успели провести 80 переговоров с потенциальными партнерами, продемонстрировать свою продукцию и обменяться опытом с коллегами», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В мероприятии принимают участие ООО «Эхо» (производство солений, квашений, салатов, маринадов, полуфабрикатов из свежих овощей в вакууме и готовой еды), ООО «Спорти» (производство протеинового печенья и батончиков), ООО «Ларнета» (производство мясных полуфабрикатов).

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).