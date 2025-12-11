Квоты на рабочие места для участников СВО могут ввести в Нижегородской области

Квоты на рабочие места для участников специальной военной операции могут появиться в Нижегородской области. Комитет Заксобрания по соцвопросам обсудил проект закона, внесенный фракцией "ЕР" на заседании 10 декабря, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Инициатива единороссов призвана помочь участникам СВО, завершившим службу, успешно адаптироваться к мирной жизни и устроиться на работу.
Депутаты предлагают дополнить областной закон "О квотировании рабочих мест", добавив туда тех, кто выполнял боевые задачи на СВО. Так, работодатели с численностью сотрудников свыше 100 человек будут обязаны выделять для участников СВО 1% рабочих мест от среднесписочной численности работников. Однако будут и исключения. Например, квота не применяется для общественных объединений инвалидов, организаций, в отношении которых запущена процедура банкротства, либо при отсутствии в Нижегородской области соискателей из числа участников спецоперации.
Кроме того, проектом закона предусмотрен механизм выполнения квоты через прямое трудоустройство либо заключение соглашений с иными организациями. Парламентарии полагают, что это даст работодателям возможность гибко подходить к выполнению нововведений без нарушения производственных процессов.
"Трудоустройство – ключевой элемент социальной адаптации, и мы делаем его приоритетом региональной политики", – подчеркнул спикер ЗСНО Евгений Люлин.
Парламентарии одобрили инициативу, посчитав ее своевременной и социально значимой. По итогу рекомендовано включить данный вопрос в повестку декабрьского заседания Заксобрания региона.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заработал многофункциональный центр для участников СВО.
