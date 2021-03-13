Попечительский совет Федерации пятиборья обсудил предстоящий в Нижнем Новгороде чемпионат Европы Спорт

Фото: Александр Бондарев

Попечительский совет Федерации современного пятиборья России под председательством министра юстиции РФ Константина Чуйченко обсудил предстоящий в Нижнем Новгороде чемпионат Европы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Нижегородскую область на мероприятии представили заместитель губернатора Андрей Бетин и министр спорта Артем Ефремов.

Заседание открыл президент ФСПР Вячеслав Аминов, который в своем докладе затронул тему популяризации современного пятиборья в регионах, подготовки сборных команд России, и ответил на вопросы.

Выступление исполнительного директора ФСПР Эдуарда Зеновки было посвящено предстоящему Кубку Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, являющийся председателем оргкомитета по подготовке чемпионата Европы по современному пятиборью, выступил с докладом, посвященным подготовке Нижнего Новгорода к этим соревнованиям.

"Текущий год для нас особенный: в августе Нижний Новгород отметит 800-летие. План празднования юбилея достаточно насыщенный, и особое место в нем уделяется спортивным мероприятиям международного уровня. Разумеется, одним из ключевых спортивных событий года станет чемпионат Европы по современному пятиборью", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области.

По словам Андрея Бетина, в Нижегородской области этот олимпийский вид спорта начал развиваться с 2006 года, но сейчас им в регионе занимается уже более 600 спортсменов, действует специализированная спортивная школа по современному пятиборью и конному спорту, открыты отделения пятиборья в Лыскове, Арзамасе и Кстове.

"Надеемся, что ведущие нижегородские пятиборцы Сергей Баранов и Кирилл Беляков успешно пройдут отбор и завоюют путевку на предстоящие Олимпийские игры в Токио. Хочу поблагодарить Европейскую конфедерацию современного пятиборья и Федерацию современного пятиборья России за выбор Нижнего Новгорода в качестве города-организатора соревнований", - подчеркнул Андрей Бетин.

Турнир пройдет с 4 по 12 июля на трех площадках – в бассейне "Дельфин" (плавание), ФОКе "Мещерский" (фехтование) и на стадионе "Нижний Новгород" (конкур и лазер-ран). Ожидается, что в Нижний Новгород приедет около 350 спортсменов. Чемпионат континента станет для европейских пятиборцев последней проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио.

Развитие и популяризация видов спорта, а также участие российских спортсменов в соревнованиях международного уровня отражает основные задачи федерального проекта "Спорт - норма жизни". Он входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Его реализация началась в 2019 году.

Основная цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе.