Более 32 тысяч человек хотят стать волонтерами во время голосования за благоустройство Общество

Более 32 тысяч человек по всей России подали заявки в команду волонтеров, которые будут оказывать поддержку общероссийскому голосованию за объекты благоустройства. Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ России.

Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

"Мы получили почти 32,4 тысячи заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 тысяч человек. Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку: благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто", - сообщили в министерстве.

Волонтерам предстоит информировать граждан о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будет развиваться город. Помимо этого они помогут жителям проголосовать упрощенно, на месте - для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину для голосования понадобится лишь номер телефона.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты других общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Как уже сообщалось, в Нижегородской области около 700 волонтеров готово помогать в проведении голосования за проекты благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Абсолютное большинство из них - около 500 человек – это молодые люди до 21 года. Еще около 100 волонтеров – люди в возрасте 22-33 лет, столько же – от 33 до 63 лет.

Напомним, что уже с 26 апреля по 30 мая 2021 года стартует голосование за выбор общественных пространств, которые нужно благоустроить в 2022 году. Жители 19 городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать – это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство. Голосование пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru , созданной на базе нижегородского портала "Голос За".

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Кроме того, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал ранее Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.