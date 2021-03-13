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Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,3 млрд рублей

25 марта 2021 14:59  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания региона.

Согласно информации, на заседании 25 марта депутаты парламента приняли в двух чтениях изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В соответствии с корректировками, более чем на 1,3 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета.
Деньги, в частности, пойдут на: реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, на нужды медорганизаций, на закупку УЗИ-сканеров экспертного класса.

По словам главы региона Глеба Никитина, присутствовавшего на заседании, федеральная поддержка позволит сбалансировать ситуацию, обеспечив необходимое качество медицинских услуг.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин в свою очередь отметил, что Федерация продолжает выделять средства, потому что нагрузка на учреждения здравоохранения региона по-прежнему высокая.

Кроме того, за счет остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2021 года, более 635 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт, ремонт и строительство автомобильных дорог.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

  • доходы: 203,1 млрд рублей (увеличены на 1 млрд 357 млн рублей);
  • расходы: 224,9 млрд рублей (увеличены более чем на 2,5 млрд рублей);
  • дефицит: -21,8 млрд рублей (увеличен более чем на 1,1 млрд рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2021 года. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

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Теги:
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