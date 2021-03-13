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Обсуждения по проекту планировки в районе ул. Бекетова пройдут в Нижнем Новгороде

25 марта 2021 16:22  [82] Общество

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории в Советском районе пройдут в Нижнем Новгороде с 26 марта по 6 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

Речь идет о внесении изменений в проект планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд и Кузнечихинская, а также в проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская.

Инициатором общественных обсуждений выступает ООО "Госстрой НН".

С подробностями предлагаемых изменений нижегородцы смогут ознакомиться на сайте администрации Нижнего Новгорода, а также на экспозиции в здание администрации Советского района. Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания до 18:00 6 апреля.

Напомним, что ООО "Госстрой НН" в 2014 году получило право на развитие территории в районе улицы Бекетова в Нижнем Новгороде.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Общественные слушания Советский район
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