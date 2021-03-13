БК "Нижний Новгород" впервые в истории вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов

Фото:
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" впервые в истории вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, 25 марта нижегородцы обыграли греческий АЕК со счетом 88:60.
"БК "НН" - первый из 16 коллективов Лиги Чемпионов, получивший путевку в "Финал Восьми", и единственная команда, не потерпевшая пока ни одного поражения в Топ-16", - говорится в сообщении.
Уже 31 марта состоится игра с командой "Страсбург" (Франция), а 7 апреля БК "НН" вновь сразится с греческим АЕКом.
Результаты обоих игр никак не повлияют на положение клуба в группе "К". "Нижний Новгород" впервые в своей истории примет участие в финальной части Лиги Чемпионов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+