БК "Нижний Новгород" впервые в истории вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов Спорт

Фото: с сайта клуба

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" впервые в истории вышел в "Финал восьми" Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, 25 марта нижегородцы обыграли греческий АЕК со счетом 88:60.

"БК "НН" - первый из 16 коллективов Лиги Чемпионов, получивший путевку в "Финал Восьми", и единственная команда, не потерпевшая пока ни одного поражения в Топ-16", - говорится в сообщении.

Уже 31 марта состоится игра с командой "Страсбург" (Франция), а 7 апреля БК "НН" вновь сразится с греческим АЕКом.

Результаты обоих игр никак не повлияют на положение клуба в группе "К". "Нижний Новгород" впервые в своей истории примет участие в финальной части Лиги Чемпионов.