"Чайка" вновь обыграла "Кузнецких Медведей", одержав четвёртую победу подряд Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" во втором матче в Новокузнецке снова обыграла "Кузнецких Медведей". Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу автозаводцев. Это четвёртая победа подряд для команды Алексея Томилова.

Матч начался с голов в большинстве с обеих сторон. На 3-й минуте Денис Воронин открыл счёт, реализовав лишнего. Нижегородцы ответили в концовке первого периода, также воспользовавшись удалением соперника — 1:1.



Во второй двадцатиминутке "Чайка" владела инициативой, однако счёт остался равным . Кирилл Свищёв и Владислав Мишин выводили гостей вперёд, но соперники быстро восстанавливали равновесие— 3:3.

В третьем периоде "Чайка" реализовала три из восьми бросков. Арсений Бессонов отличился сразу после выхода соперника из меньшинства, Артём Матюк увеличил разницу до двух шайб. Хозяева сократили отставание, но Сергей Скворцов за 79 секунд до конца попал в пустые ворота и установил окончательный счёт — 6:4.

После двух побед в Новокузнецке нижегородцы поднялись на 5-ю строчку Востока. Заключительную серию (6+) регулярного чемпионата команда проведёт против "Омских Ястребов" 25 и 26 декабря.