Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
22 декабря 2025 21:46"Чайка" вновь обыграла "Кузнецких Медведей", одержав четвёртую победу подряд
22 декабря 2025 15:29Билет на матч "Торпедо" против ЦСКА продают за 120 000 рублей
22 декабря 2025 11:22Должность спортивного психолога введут в нижегородских госшколах
22 декабря 2025 10:25Кабайло рассказал, чем закончилась история с избиением лошади в спортшколе
22 декабря 2025 09:38Баскетболисты "Пари НН" уступили "Локомотиву-Кубань"
21 декабря 2025 13:43Нижегородская "Чайка" одолела "Кузнецких Медведей" в овертайме
21 декабря 2025 09:35ВК "Горький" разгромил "Динамо-Урал" 3:0
20 декабря 2025 15:16Кабайло рассказал, куда минспорта может съехать со стадиона на Стрелке
20 декабря 2025 13:34Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы
20 декабря 2025 11:48Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего"
Спорт

"Чайка" вновь обыграла "Кузнецких Медведей", одержав четвёртую победу подряд

22 декабря 2025 21:46 Спорт
Чайка вновь обыграла Кузнецких Медведей, одержав четвёртую победу подряд

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" во втором матче в Новокузнецке снова обыграла "Кузнецких Медведей". Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу автозаводцев.  Это четвёртая победа подряд для команды Алексея Томилова.

Матч начался с голов в большинстве с обеих сторон. На 3-й минуте Денис Воронин открыл счёт, реализовав лишнего. Нижегородцы ответили в концовке первого периода, также воспользовавшись удалением соперника — 1:1.

Во второй двадцатиминутке "Чайка" владела инициативой, однако счёт остался равным . Кирилл Свищёв и Владислав Мишин выводили гостей вперёд, но соперники быстро восстанавливали равновесие— 3:3.

В третьем периоде "Чайка" реализовала три из восьми бросков. Арсений Бессонов отличился сразу после выхода соперника из меньшинства, Артём Матюк увеличил разницу до двух шайб. Хозяева сократили отставание, но Сергей Скворцов за 79 секунд до конца попал в пустые ворота и установил окончательный счёт — 6:4.

После двух побед в Новокузнецке нижегородцы поднялись на 5-ю строчку Востока. Заключительную серию (6+) регулярного чемпионата команда проведёт против "Омских Ястребов" 25 и 26 декабря.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных