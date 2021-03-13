Часть крыши жилого дома обрушилась в Урене

Часть крыши многоквартирного жилого дома обрушилась 25 марта в Урене Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Площадь обрушения составила 220 кв. метров. Общая площадь кровли – 848 кв. метров.
На момент обрушения в квартирах дома никого из жильцов не было, эвакуация жителей не потребовалась. Пострадавших и погибших нет.
Администрация Уреня занимается вопросом дальнейшего размещения жильцов пострадавших квартир.
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