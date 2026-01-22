Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января Происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"

Крупный пожар произошел на кстовском рынке днем 22 января, сообщили в социальных сетях очевидцы.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, предварительная площадь пожара — 110 квадратных метров. Из-под крыши валит густой дым.

В тушении возгорания задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

По данным телеграм-канала Ni Mash, полыхает здание мемориальной компании.

