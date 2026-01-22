10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2026 14:06Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января
22 января 2026 11:08Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Нижегородской области
22 января 2026 09:15Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший
21 января 2026 17:36Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске
21 января 2026 17:02ДТП с перевертышем произошло на М-7 в Нижегородской области
21 января 2026 16:40Нижегородского экс-замгубернатора Валерия Англичанинова посадили на 6 лет
21 января 2026 16:23Нижегородцы отправили 100 сообщений о пьяных водителях в новогодние каникулы
21 января 2026 13:44Экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест до 9 марта
21 января 2026 13:13Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин
21 января 2026 12:48В УТ МВД начали проверку после задержания нижегородского полицейского
Происшествия

Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января

22 января 2026 14:06 Происшествия
Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Нижний Новгород без цензуры"

Крупный пожар произошел на кстовском рынке днем 22 января, сообщили в социальных сетях очевидцы. 

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, предварительная площадь пожара — 110 квадратных метров. Из-под крыши валит густой дым. 

В тушении возгорания задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. 

По данным телеграм-канала Ni Mash, полыхает здание мемориальной компании.

Ранее сообщалось, что пострадавший от взрыва дом №37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде ждут геофизические испытания. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово Пожар Рынок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных