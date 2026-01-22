Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января

Фото:
Крупный пожар произошел на кстовском рынке днем 22 января, сообщили в социальных сетях очевидцы.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, предварительная площадь пожара — 110 квадратных метров. Из-под крыши валит густой дым.
В тушении возгорания задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники.
По данным телеграм-канала Ni Mash, полыхает здание мемориальной компании.
Ранее сообщалось, что пострадавший от взрыва дом №37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде ждут геофизические испытания.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+