Нижегородка убила мужа бутылкой, а тело закопала в сарае Происшествия

В Варнавинском районе женщина признана виновной в причинении смерти мужу, а ее знакомый — в укрывательстве преступления. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Установлено, что в июле 2025 года супруги находились в деревенском доме в селе Плющицыно. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой жена ударила мужа бутылкой по голове. Он скончался на месте. Обвиняемая и ее знакомый отнесли тело в сарай, где и закопали.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело. Фигурантов арестовали. Женщину поместили под стражу, а в отношении ее помощника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В итоге убийца получила 7,8 года колонии общего режима. Сообщника отправили на полгода на принудительные работы с вычетом 15% зарплаты в пользу государства.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал бывшую начальницу в Дзержинске. А в Шахунье местный житель до смерти избил свою сожительницу в ходе ссоры.